У Дніпрі масово гине риба (ФОТО)

Жителі Чорнобаївського району занепокоєні тим, що на березі Дніпра масово гине риба. Про це вони повідомили «Прочерку».

За словами очевидців, лівий берег в районі сіл Васютинці, Вереміївка, Придніпровське устелений мертвою рибою.

- Запах такий, що підійти неможливо, - говорять люди.

Вони турбуються, адже причина гибелі риби невідома.

Як повідомили «Прочерку» в Черкаському обласному управлінні водних ресурсів, ця проблема не в їх компетенції. Також там порадили звернутись у Держекоінспекцію.

У приймальній Держекоінспекції пообіцяли проінформувати про цю проблему керівництво та надати відповідь згодом.

Пізніше начальник Державної екологічної інспекції Сергій Поліщук повідомив, що про цю ситуацію в Чорнобаївському районі йому відомо не було та пообіцяв розібратись і дати відповідне завдання фахівцю.

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