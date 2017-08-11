Дорожній стартап: двоє підлітків організували бізнес у заторі перед дамбою (фото)

На Черкащині двоє винахідливих підлітків придумали оригінальний спосіб підзаробити влітку – у час затору на лівому березі вони влаштовують торгівлю між машинами. Продають каву, холодний компот та смачну кукурудзу. Кажуть, що такий стартап придумали нещодавно. Возять свій товар на велосипеді, - інформує «Про все».

- Все готуємо самі. Зриваємо на городах у батьків кукурудзу, потім варимо її. Так само і компот самостійно готуємо з яблук, смородини та малини. Потім йдемо на трасу, - розповідає Олег Кукало.

Олег разом товаришем Олександром живуть у селі Благодатне. Розповідають, що найкраще розкуповують все у п’ятницю та неділю, адже тоді в заторі стоїть значно більше машин, ніж в інші дні.

- А розпочалося все з того, що ми нарвали на городі кукурудзи і вивезли продавати сирі качани на базарчик, що біля траси. Тоді на двох нам вдалося заробити лише 15 гривень. Такий заробіток нас, звісно, не влаштував. Тому потім вирішили ходити між машинами. І зрозуміли, що так краще. Заробляємо десь 100 гривень. Поки найбільший заробіток був по 130 гривень на кожного, - кажуть хлопці.

Торгівля у них із сервісом – кожен качан кладуть до поліетиленового пакету, а при бажанні покупця кукурудзу додатково посипають ще й сіллю та дають зубочистки.

Хлопці зізнаються, що спершу свій товар продавали по 5 гривень. Потім зрозуміли, що це не вигідно, бо ж мають і чималі витрати: на каву, цукор, стаканчики. Тож нині ціну підняли до 8 гривень.

- Ми порахували, що сирі качани кукурудзи у Черкасах продають по 6 гривень. Тому 8 гривень за варену – це нормальна ціна, - зауважує Олег.

Водіям та пасажирам маленький бізнес хлопців припав до душі - стоячи у заторах, вони залюбки купують кукурудзу та компот.

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