До дитячого лікаря черкащани можуть потрапити лише через півмісяця після запису

Величезні черги до лікаря в дитячих поліклініках Черкас змушують містян звертатись до приватних лікарів, адже потрапити до фахового лікаря в міських поліклініках можна лише через півмісяця після запису. Про це повідомили читачі «Прочерку».





Зокрема, мама 2-місячної дитини переповідає, що 28 липня нинішнього року вона зателефонувала за номером, який на сайті поліклініки вказаний, як номер для запису до лікаря.

Жінка запитала, на коли можна записатись до лікаря-окуліста, на що їй відповіли, що записатись можна лише на 14 серпня, тобто фактично через 18 днів після звернення.

- При цьому працівниця лікарні не поцікавилась віком дитини та які є скарги. Зрештою, ми звернулись до приватного лікаря, - переповідає мама маленької дитини.

У комунальному закладі «Черкаська дитяча міська лікарня ЧМР» у відповіді на інформаційний запит «Прочерку» повідомили, що нині в дитячих закладах охорони здоров’я міста кадровий голод.

«Кадровий дефіцит лікарів-педіатрів дільничних неможливо компенсувати лікарями-педіатрами, які закінчують інтернатуру. Недостатня кількість лікарів-спеціалістів у КЗ «Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР» стосується лікарів-ендокринологів, лікарів-ортопедів та лікарів-офтальмологів. Запис до лікарів-спеціалістів для планового огляду проводиться на місяць наперед. При виникненні гострих станів у хворих батьки можуть звернутися до дільничного лікаря-педіатра за направленням до лікаря-спеціаліста або на стаціонарне лікування», - йдеться у відповіді на звернення.

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