Між депутатами та колишнім мером загострилась дискусія

Колишній міський голова Черкас, а нині депутат міськради Сергій Одарич гостро висловився про двох депутатів міськради Олексія Романова («Самопоміч») та Максима Шадловського («ПВД») у контексті питання забудови Митниці.

«Два молодих хлопці, які прийшли в черкаську політику на хвилі Майдану, яких багато хто (і я зокрема) вважали майбутньою елітою міста, сьогодні зайняли позицію нечистоплотних забудовників 12 кілометрів берегової смуги Дніпра.Так, сьогодні й деякі інші депутати зайняли цю позицію. Але, на відміну від цих двох, решта й не приховували, що їх цікавлять гроші чи посади. А ці двоє постійно наголошували на своїй цноті і порядності... Я не знаю і, напевно, не хочу знати, якими інтересами вони керувались. Точно знаю, що не громади міста. Ні теперішньої, ні майбутньої. Прощавайте, Максим Шадловський і Олексій Романов», - написав Одарич у Фейсбуці.

Депутат міськради від фракції «ПВД» Максим Шадловський розповів «Прочерку» своє бачення конфлікту.

- У нас було засідання фракції, на якому присутній був Сергій Одарич. Всі роки Сергій Олегович виступав за розбудову міста. Але зараз він чомусь висловлюється проти забудови на Митниці. Можливо, тому що це не забудовники Сергія Олеговича? Звичайно, можливо є якісь недосконалості в цьому проекті, але їх можна виправити, а не просто скасовувати рішення.

Максим Шадловський також розповів, яким бачить вирішення ситуації:

- Коли стало питання по містобудівних, я сказав аргументацію того, що потрібно розбудовуватись, але потрібно чітко розпланувати як де, яким чином, взяти прибережну зону, наприклад: розбити на 20-30 ділянок, зробити 3-D макет, узгодити з депутатами, з громадою, з архітекторами,а потім зібрати цей проект в один і винести на сесію. Місяці чотири назад вже голосували за зміну цільового призначення, тоді ніякого конфлікту не було, а зараз хтось починає передомовлятися і набирати бали, підвищувати рейтинги.

Крім цього депутат зазначає, що із депутатами фракції зберігає нормальні стосунки і виходити з фракції за власної волі не збирається.

Депутат від «Самопомочі» Олексій Романов також відповів Одаричу.

«Чому ж Сергій Олегович не обурювався, коли були активні потуги забудовника, інтереси якого так захищав секретар, забудувати одну із перлин міста – Соснівку. Чи не тому, що ПВД підтримували і зміну цільового призначення – на житлову, і погоджували детальний план забудови Соснівки? Мабуть той забудовник, в його класифікації, відносився до рангу «чистоплотного».

Ще наприкінці 16 року ПВД не мала жодних питань до багатоповерхової забудови Митниці компаніями Будгарант та Шора. Без сумлінь совісті і думки, про імовірні звинувачення у змові з інвесторами, команда вільних депутатів проголосувала за зміну цільового призначення ділянок, тим самим натиснувши на стартовий гачок будівельних робіт», - написав він у Фейсбуці.

Однак, чому фракція «Самопомочі», яку очолює Олексій Романов у міськраді, проігнорувала крайнє засідання сесії, він не пояснює.

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