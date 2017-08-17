Депутат хоче поставити кіоск із шаурмою біля будинку головного архітектора міста

Депутат Черкаської міськради Олександр Згіблов хоче зареєструвати петицію на сайті Черкаської міськради про встановлення кіоску із шаурмою біля будинку головного архітектора міста. Про це він заявив під час сьогоднішньої прес-конференції.
Також Згіблов закликав черкащан не купувати продукти у тимчасових спорудах.
- Це не справедливо по відношенню до чесно працюючого бізнесу, до людей, які вкладають кошти у бізнес, будують супермаркети і працюють офіційно, - сказав Згіблов.
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