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Депутат хоче поставити кіоск із шаурмою біля будинку головного архітектора міста

17 серпня 2017, 12:09 Новини Черкас та Черкаської області
Депутат Черкаської міськради Олександр Згіблов хоче зареєструвати петицію на сайті Черкаської міськради про встановлення кіоску із шаурмою біля будинку головного архітектора міста. Про це він заявив під час сьогоднішньої прес-конференції.

 Також Згіблов закликав черкащан не купувати продукти у тимчасових спорудах.

- Це не справедливо по відношенню до чесно працюючого бізнесу, до людей, які вкладають кошти у бізнес, будують супермаркети і працюють офіційно, - сказав Згіблов.

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Коментарі  

 
-2 #3 федор принципиальный 17.08.2017 13:29
Покупайте все честно заработанное одарычем в "Венетто".
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+7 #2 1 17.08.2017 13:15
Тобто біля будинку гол.архітектора не можна ставити кіоски, а біля інших будинків - скільки завгодно? Що за дискримінація? Закон повинен бути однаковим для всіх!
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+7 #1 Світлана 17.08.2017 12:27
Да-да-да! А ще один в спальню бондаренку. Чернуха ніколи не поставить свій підпис без наказу мера (занадто боягузливий).
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