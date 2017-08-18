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На Черкаси очікують Марш Патріотів та автопробіг

18 серпня 2017, 08:02 Новини Черкас та Черкаської області
23 серпня 2017 року черкаські свободівці організовують традиційний автопробіг на честь українського стягу.

Націоналісти запрошують усіх черкащан долучатися до автопробігу, що стартуватиме від пам’ятника Богдану Хмельницькому 23 серпня о 12:00.

А 24 серпня 2017 року патріотична громада міста пройде урочистим ходом на честь державного свята – Дня Незалежності.

Черкащан запрошують долучатись до Маршу, вітається національний одяг. Збір 24 серпня 2017 року о 16:00. Хід рушить від пам’ятника Богдану Хмельницькому до стели борцям за волю України.

Про це інформують у прес-службі ВО «Свобода».

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Коментарі  

 
+4 #3 депутат 18.08.2017 12:29
На мою думку, участь в урочистій ході у національному одязі, не являється ознаками патріотизму. Не хотілось бачить вовків в овечих шкурах.
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+5 #2 Анатолій 18.08.2017 09:44
А чи не краще провести легкоатлетичний пробіг, а заощаджене пальне передати в зону АТО? Розумію, для цього потрібно вести здоровий спосіб життя - а це ПРОБЛЕМА!!!
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+2 #1 Черкащанин 18.08.2017 08:18
Автор знає значення терміну "стела"?!! Якби знав - не назвав би так пам'ятник Борцям за волю України.
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