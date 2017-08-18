На Черкаси очікують Марш Патріотів та автопробіг

Націоналісти запрошують усіх черкащан долучатися до автопробігу, що стартуватиме від пам’ятника Богдану Хмельницькому 23 серпня о 12:00.

А 24 серпня 2017 року патріотична громада міста пройде урочистим ходом на честь державного свята – Дня Незалежності.

Черкащан запрошують долучатись до Маршу, вітається національний одяг. Збір 24 серпня 2017 року о 16:00. Хід рушить від пам’ятника Богдану Хмельницькому до стели борцям за волю України.

Про це інформують у прес-службі ВО «Свобода».

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