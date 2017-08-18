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Правоохоронці оголосили про підозру членам виборчої комісії

18 серпня 2017, 10:48 Новини Черкас та Черкаської області
Результати чергових виборів депутатів до Черкаської обласної ради, які відбулись 25 жовтня 2015 року, намагались сфальсифікувати члени виборчої комісії, шляхом внесення недостовірних відомостей до виборчих документів від 4 листопада 2015 року.

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Під час досудового розслідування, слідчими слідчого управління за процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області, зібрані документи, предмети, покази свідків та проведено ряд експертиз, які в сукупності слугували підставою для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 158 (Фальсифікація виборчих документів та підсумкового голосування) Кримінального кодексу України. Підозрюваним особам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Про це інформує сектор комунікації поліції Черкаської області

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Коментарі  

 
+1 #2 депутат 18.08.2017 12:06
Слава Богу, лід тронувся, пора нести відповідальніст ь за фальсифікації.
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+7 #1 федор принципиальный 18.08.2017 10:58
Пидозрюванные-это кто и сколько их ?
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