Правоохоронці оголосили про підозру членам виборчої комісії

Під час досудового розслідування, слідчими слідчого управління за процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області, зібрані документи, предмети, покази свідків та проведено ряд експертиз, які в сукупності слугували підставою для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 158 (Фальсифікація виборчих документів та підсумкового голосування) Кримінального кодексу України. Підозрюваним особам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Про це інформує сектор комунікації поліції Черкаської області

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