Мене не виключили – я сам виходжу із фракції, - депутат

Депутат Черкаської міськради від «ПВД» Максим Шадловський розповів про деталі свого виключення із фракції «ПВД». Про це він заявив під час прес-конференції, інформує «Прочерк».



-Я не вважаю, що мене виключили, я сам виходжу із фракції. З такими людьми мені просто не по дорозі, - заявив Шадловський.

Депутат від «ПВД» Тетяна Чорнобіль зазначила, що засуджує дії керівництва щодо виключення Максима Шадловського із фракції. Депутат Альона Цегвінцева у свою чергу наголосила:

-Не можу зрозуміти, чому ми маємо виключати людину, яка не з’явилась на сесію. Із такими випадками, із такою диктатурою не можна миритися. Прикро, що нами керують люди, у яких є великі гроші в місті Києві, - зазначила депутат.

Також вона додала, що депутати створюють позафракційну групу, в якій і будуть працювати. При чому депутати Чорнобіль та Цегвінцева будуть працювати у позафракційній групі, не виходячи із фракції.

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