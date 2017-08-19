У «Черкаському Дніпрі» розказали, скільки заробляють футболісти

За словами Кирилюка, проблеми почались із тих пір, як Володимир Лашкул склав повноваження Президента клубу. Однак, в адміністрації клубу зазначають, з тих пір Лашкул не припиняє фінансувати клуб – за три місяці він дав на потреби клубу 1,5 млн грн.

Як зазначив Олександр Кирилюк, без урахування Володимира Григоровича, клуб залишився фактично без підтримки.

-Ми з труднощами сформували команду. Це здебільшого хлопці, які грали у чемпіонаті серед 19-річних. Ви самі розумієте, що різниця між чемпіонатом Першої ліги серед 19-річних і дорослим чемпіонатом велика. Але завдяки цим хлопцям ми зберегли команду, - наголосив Кирилюк.

Серед проблем, з якими стикається команда, за словами головного тренера, є навіть харчування та проживання футболістів.

-Є проблеми з тренувальними полями, яких фактично нема, є проблеми з харчуванням, якого фактично немає. Ми збираємось за дві години до матчу, бо не можемо утримувати футболістів. На ті гроші, які вони зараз заробляють, вони не можуть себе забезпечувати.

Генеральний директор ТОВ ФК «Черкаський Дніпро» Сергій Богуславець розповів, що зарплати футболістів тримаються на рівні 5 тисяч гривень. А кожна домашня гра обходиться клубу в 14 тисяч грн, хоча зараз на рахунку клубу лише 6 тисяч гривень.

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