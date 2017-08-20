У Смілі створили ціле комунальне підприємство, яке охоронятиме… владу

Комунальне підприємство «Муніципальна варта» створили у Смілі. До їх статутного капіталу направлено 200 000грн + авто ВАЗ, інформує місцевий активіст Ілля Слободяник, посилаючись на рішення сесії.

При цьому, як сказано у статуті «метою діяльності Підприємства є організація та практичне здійснення заходів з охорони майна територіальної громади міста Сміла; забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я посадових осіб Смілянської міської ради та її виконавчих органів під час виконання ними службових обов’язків; сприяння правоохоронним органам в сфері здійснення охоронної діяльності; сприяння виконавчим органам Смілянської міської ради у забезпеченні демонтажу об’єктів самочинного будівництва, незаконно встановлених об’єктів (тимчасових споруд, малих архітектурних форм тощо) на території міста».

Керівник Підприємства призначається на посаду розпорядженням міського голови та в межах власної компетенції.

Статут підписаний Секретарем міської ради В.А.Федоренко, адже міського голови, як відомо, у Смілі зараз немає.

«Смілянська міська влада захищається від своїх містян узаконеними тітушками, які отримують зарплатню з міського бюджету? Новостворене КП «Муніціпальна варта» створене за кошт платників податків, за гроші місцевої громади перш за все задля.... «забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я посадових осіб Смілянської міської ради та її виконавчих органів» (п.2.1. Статуту) та «19) сприяння у межах своєї компетенції охороні громадського порядку під час проведення засідань Смілянської міської ради, її виконавчого комітету та інших заходів» – обурюється активіст.

Допис Іллі у «Фейсбуці» привернув увагу громадян. Багато читачів обурилися такому рішенню влади.

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