У Черкасах квартирні аферисти перейшли від махінацій до шантажу

У Черкасах адвокати, які забирали житло у боржників, перейшли від юридичних махінацій - до банального шантажу. "Подробиці" вже двічі розповідали про "діяльності" цих юристів. Нещодавно одна з героїнь сюжетів письмово відмовилася від своїх коментарів, які прозвучали в матеріалі.





У червні онко-хвора мама Тетяни вирішила купити квартиру - на гроші, виручені від продажу єдиного житла. Оформляючи угоду, і продавець, і нотаріус запевняли жінку: з нерухомістю - ніяких проблем. Після підписання договору виявилося - на квартиру накладено заборону реєстрації права власності.

"Коли ми звернулися до людей з питанням - давайте якось переоформимо угоду, або ви нам поверніть гроші за квартиру, нам відмовили в цьому, і ми змушені були йти в органи скаржитися", - говорить Тетяна Турбанова, мешканка Черкас.

Квартиру - як представники власника - продавали два відомих в місті юриста - адвокати Борис Щербатюк та Сергій Гартінгер. Не так давно один з них власноруч виселив з неї літню сімейну пару, яка до сих пір судиться за житло. Після сюжету в "Подробицях" на початку серпня, і заяви Тетяни в поліцію, адвокати все ж вирішили повернути гроші. Правда - з умовою ... Ось фрагмент аудіозапису переговорів.

"- Я все виправлю, тільки дайте мені гроші ... щоб я могла десь жити, у мене речі в п'яти квартирах ... у мене нічого немає ... я всього позбулася!"

"- Я так відчуваю, что завдяки вашій дочці ви залишились без грошей і без квартири".

Тетяна розповідає: її маму змушували письмово визнати, що все сказане в сюжеті "Подробицям" - наклеп і повідомлялося під тиском третіх осіб. Після п'ятигодинного пресингу адвокатів - жінка підписала, правда, більш м'який, варіант. Мовляв, сама оббрехала юристів.

"2 тисячі нам не віддали, 900 доларів обіцяли повернути в разі, якщо ми заберемо всі скарги свої до поліції", - розповідає Тетяна Турбанова.

Адвокат Гартінгер - вже двічі ставав героєм сюжетів Подробиць. Юрист то 82-річну бабусю з квартири виселяє, то маму з маленькою дитиною за допомогою молодиків виживає з дому. Активіст Олександр Галкін за його діяльністю стежить більше року. Каже, іншого від адвоката сім'ї Тетяни не варто було й чекати.

"Вони були поставлені перед фактом - якщо вони хочуть гроші, то повинні підписати заяву, не підпишуть заяву - не отримають гроші. Людина ставиться перед фактом", - говорить Олександр Галкін.

Нотаріус, яка оформлювала той нещасливий договір купівлі-продажу квартири, коментувати будь-що відмовилась.

Спілкуватися в присутності камери не захотів і ще один фігурант скандальної справи - партнер Гартінгера, Борис Щербатюк. Саме він підписував договір купівлі-продажу і отримував гроші. Мовляв, говорити - нема про що.

"Договір було розірвано і сторони подали один одному заяви про відсутність претензій. Документів вам достатньо для того, щоб зробити висновки", - повідомив адвокат Борис Щербатюк.

Але схоже, що висновки будуть робити вже в поліції. Тетяна і її мама подали заяву, в якому вказали - підписали документи про відсутність претензій - під тиском і адвокатів, і нотаріуса. За даним фактом правоохоронці мають намір відкрити кримінальне провадження. Воно буде вже четвертим, де фігурує ім'я Сергія Гартінгера.

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