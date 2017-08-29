Черкаські ультрас презентували футболістам форму, яку придбали за власні кошти (ФОТО)

Представники організацій «Ультрас Черкаси» та «Азов», які постійно підтримують команду «Черкаський Дніпро» у фанатському секторі стадіону, сьогодні презентували форму футболістам команди. Кошти на придбання форми зібрали самотужки.

Як відомо, суперечка навколо форми команди тягнеться із початку нинішнього сезону, коли футболісти «Черкаського Дніпра» стали виходити у формі Білозірської команди. Це обурило ультрас, які вимагали від керівництва повернення звичної форми.

Представник «Азову» Дмитро Кухарчук наголосив, що фани готові підтримувати команду, навіть виготовляючи для неї форму, однак за умови компромісу із керівництвом клубу.

- Це прецедент не тільки в українському, а й у світовому футболі, коли фанати виготовляють форму для своєї команди. Для нас головне, щоб керівництво клубу знаходило з нами компроміс, а команда виходила і грала.

Як зазначив представник «Ультрас Черкаси» Данил Майоров, всього фани виготовили 21 комплект ігрової форми із прізвищами футболістів, а також кілька комплектів без прізвищ, які можуть згодитися, коли до команди прийдуть нові гравці, або відновляться нині травмовані.

- Ми віддали клубу більше 10 років. За цей час керівництво клубу змінювалось не один раз. Для нас важливо, щоб керівництво поважало традиції команди, поважало традиційну символіку і нас, вболівальників, - наголосив Данил Майоров.

Вболівальники передали форму капітану команди Руслану Качуру. Той подякував фанам і за форму, і за підтримку на стадіоні.

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