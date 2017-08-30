Під час дискусії щодо приміщення письменникам згадали Тулуба, мафію і бродячих собак

До студії запрошували голову Черкаської обласної ради Олександра Вельбівця, з яким письменники і пов’язують свої негаразди з приміщенням. Однак, той не зміг прийти через відрядження.

За словами голови обласної спілки письменників Володимира Ткаченка, це питання має політичний аспект.

-Нас позбавили приміщення, тому що хтось віддає перевагу грошам, а не духовному розвитку нації. Прикро, що це відбувається у Тарасовому краю.

На питання, хто, на його думку, навмисно залишає спілчан без даху над головою він відповідає – «Мафія».

Своє обурення ситуацією висловив і народний депутат 7 скликання Леонід Даценко. За його словами, прецедент, коли письменників виганяють на вулицю є неприпустимим, а в інших містах України подібні спілки підтримує місцева влада.

Екс-голова обласної ради Валентина Коваленко наголосила на некомпетентності у цьому питанні нинішнього голови облради Олександра Вельбівця та, навіть, згадала екс-губернатора Черкащини Сергія Тулуба.

-Голова обласної ради абсолютно некомпетентний, адже він прирівнює творчу спілку до громадських організацій. Це абсолютно різні речі. Ми створюємо і просуваємо духовне. Не підтримувати творчу спілку – значить не підтримувати духовний розвиток нації. Я кілька разів виступала з трибуни облради. Пригадую, коли губернатором був ще Сергій Тулуб, то він давав розпорядження розібратись із ситуацією, «аби тільки Коваленко не виступала». Зараз ми спостерігаємо, як на притулки для бродячих собак виділяють 7 млн грн, а на підтримку письменникам кошти знайти не можуть, - наголосила Валентина Коваленко.

Натомість, керівник управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності Валерій Височин наголошує, що альтернативу спілці письменників пропонували, однак ті відмовились.

-Ми пропонували спілці приміщення, однак вони хочуть лише на Хрещатику і площею 105 кв. м. Коли розглядали інші варіанти, вони казали: а куди ми книжки покладемо? А де ми гостей будемо зустрічати? І це при тому, що там зала розрахована на 600 людей. Ми можемо надати приміщення лише на загальних умовах. Пільгова орендна плата у нас не передбачена, - зазначив Височин.

Зрештою, після тривалої дискусії, вирішення ситуації так і не знайшли.

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