ПАТ «Азот» досі має борги перед своїми працівниками

Болюча тема заборгованості по заробітній платі нині закрита в ПАТ «Черкасиобленерго». Там перед працівниками повністю розрахувались і регулярно виплачують поточну заробітну плату. Тоді як в ПАТ «Азот» ситуація складніша – поточна зарплата виплачується, однак заборгованість досі повністю не ліквідована. Про це в коментарі «Прочерку» повідомив голова Федерації профспілок Черкаської області Петро Шевченко.







- На ПАТ «Азот» йде виплата поточної заробітної плати, однак є борги за деякі місяці. У держави близько мільярда заборгованості за заробітну плату. Це надзвичайно високий рівень. На Черкащині найвищий пік заборгованості був близько двох місяців тому – приблизно 100 млн грн., сьогодні позитивна тенденція до зниження. Згідно з останньою статистикою заборгованість по зарплаті в області складає близько 58 млн грн., але це з урахуванням підприємств-банкрутів і підприємств, які припинили свою економічну діяльність, - розповів Петро Шевченко.

За його словами, він має деякі побоювання, що в четвертому кварталі будуть проблеми із виплатою заробітної плати і не тільки бюджетникам, а й в економічних підприємствах.

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