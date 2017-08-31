реклама
5TV

ПАТ «Азот» досі має борги перед своїми працівниками

31 серпня 2017, 10:03 Новини Черкас та Черкаської області
Болюча тема заборгованості по заробітній платі нині закрита в ПАТ «Черкасиобленерго». Там перед працівниками повністю розрахувались і регулярно виплачують поточну заробітну плату. Тоді як в ПАТ «Азот» ситуація складніша – поточна зарплата виплачується, однак заборгованість досі повністю не ліквідована. Про це в коментарі «Прочерку» повідомив голова Федерації профспілок Черкаської області Петро Шевченко.

- На ПАТ «Азот» йде виплата поточної заробітної плати, однак є борги за деякі місяці. У держави близько мільярда заборгованості за заробітну плату. Це надзвичайно високий рівень. На Черкащині найвищий пік заборгованості був близько двох місяців тому – приблизно 100 млн грн., сьогодні позитивна тенденція до зниження. Згідно з останньою статистикою заборгованість по зарплаті в області складає близько 58 млн грн., але це з урахуванням підприємств-банкрутів і підприємств, які припинили свою економічну діяльність, - розповів Петро Шевченко.

За його словами, він має деякі побоювання, що в четвертому кварталі будуть проблеми із виплатою заробітної плати і не тільки бюджетникам, а й в економічних підприємствах.

реклама

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

У Черкасах пройшов парад візочків (ФОТО)
Черкащанка десять років рятує безпритульних тварин
Зухвало, шалено та поза законом: всесвітньовідомий черкаський руфер підкорює найвищі будівлі світу
Театр
Loading...