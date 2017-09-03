Уманчани забрали в Зеленського і Кошового 100 тисяч гривень на весілля (ВІДЕО)

Уманчани Володимир Шумко та Олександр Розвяков знову підкорили програму «Розсміши коміка», взявши участь у супер-грі.

Нагадаємо, минулого разу дует із Черкащини зміг заробити 50 тисяч гривень.

Повторилась ситуація і цього разу. Володимир та Олександр впевнено дійшли до фінальної 6-ї хвилини, однак не змогли змусити коміків бодай посміхнутись. Проте Володимир Зеленський та Євген Кошовий погодились піти назустріч уманчанам і дати їм ще один шанс, адже один з учасників розповів, що незабаром святкуватиме весілля.

З другої спроби хлопці розсмішили коміків і забрали 100 тисяч гривень.

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