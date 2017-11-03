Німецькі благодійники надали допомогу черкаській медицині більш як на 45 тисяч євро

Перший в області Центр надання паліативної та хоспісної допомоги поповнився новим устаткуванням. Майновий фонд закладу збільшився на 45 функціональних ліжок та стільки ж приліжкових тумбочок-столів. Це стало можливим завдяки цільовій допомозі Української діаспори в Баварії за підтримки німецьких лікарів та Благодійної організації Благодійний фонд «Міжнародна асоціація підтримки України».

Завдяки отриманому устаткуванню, Центр зможе приймати до 50 паліативних пацієнтів. На сьогодні ж у закладі мають технічну можливість допомогти 10 невиліковним хворим. Про це інформують в Черкаській ОДА.

Перших пацієнтів заклад прийняв ще у середині вересня. Відтоді він працює у тестовому режимі. З 1 грудня у Центрі завершать повну комплектацію працівниками. Офіційно ж розпочнуть роботу з нового року, говорить керівник закладу Віктор Парамонов.

Надалі, окрім онкологічних хворих, у закладі прийматимуть людей з невиліковними неврологічними захворюваннями. Для цього вже ввели посаду для профільного фахівця. Загалом щорічно в області потребують спеціальної паліативної допомоги близько 4 тисяч хворих, зокрема й дітей. З них майже 2,4 тисячі осіб – онкохворі.

Декілька тижнів тому вперше за історію незалежності України Верховна Рада на законодавчому рівні ввела поняття «паліативна допомога». Загалом же над розвитком паліативної допомоги на Черкащині працюють з 2015 року. Саме тоді була прийнята обласна програма.

– Завдяки українським діаспорянам, зокрема сприянню черкащанки Інни Флорянчик, та за підтримки німецьких лікарів наш хоспіс отримав дороговартісне, а головне – необхідне устаткування. За попередніми оцінками комплект спеціалізованого ліжка та приліжкової тумбочки вартує до 1,5 тисячі євро. Ця україно-німецька гуманітарна допомога дасть старт наповненню хоспісу як коштом обласного бюджету, так і за сприяння меценатів, – інформує заступник голови ОДА Ярослав Березань.

Як зазначає «Прочерк», Інна Флоріанчик народилася в Черкасах, живе і працює в Німеччині та здобуває другу вищу освіту в ЧНУ ім Б. Хмельницького. Дівчина досить соціально активна. Про це вона розповіла редакції видання, яке звело її з представниками обласної влади.

– Я тішуся тим, що мені вдалося практично підтримати цей надзвичайно необхідний проект, за ініціативою головного лікаря закладу Віктора Парамонова в паліотивно-хоспісному напрямку. Ці багатофункціональні лікарняні ліжка, спеціальні матраси, тумби і решта медичних меблів – є результатом успішної співпраці ініціативних представників Української діаспори на Півдні Німеччини: особливо, дякуючи Отцю Богдану Пушкару, Благодійному Фондові «Міжнарожна Асоціація підтримки України», Вікторії Левінській та багатьом іншим людям. Я переконана, що дієва та підтримка, яка спрямована саме локально. Допомога тим людям, які її потребують – це шлях до гуманізму, соціальної справедливості і миру. Саме тому, я свідомо підтримую існуючі ініціативи в моїй рідній країні, особливо в місті, де я народилася. Сподіваюсь, що це тільки початок в подальшому постачанні матеріальних ресурсів і заходів, для завершення будови паліативно-хоспісного центру в Черкаській області, – розповіла черкащанка «Прочерку».

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