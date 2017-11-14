В. о. міського голови Сміли виключили з партії за... нелюдське ставлення

В. о. мера Сміли Віктора Федоренка виключили з партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», інформує прес-служба партії.











Черкаська територіальна організація партії «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» визнає, що до владної партії час від часу приєднуються люди, котрі недостойні її представляти. При цьому БПП «Солідарність» як сильна партія готова визнавати свої кадрові помилки та прорахунки.

«Черкаська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» завжди відстоює своїх представників, якщо вони фахові та турбуються про долю рідної країни. Натомість – непрофесійні дії, нелюдське ставлення та неетична поведінка деяких партійців змушують переглянути свої попередні рішення. Дії Віктора Федоренка, в.о. міського голови Сміли, зробили майже 70 тисяч смілян заручниками свого неефективного управління містом.

Ні для кого не є таємницею, що дороги в місті Сміла – одні із найгірших в Черкаській області. Влада при наявних фінансових ресурсах не спромоглася вкласти їх у комфорт для своїх жителів.

За колапсом в опалювальній сфері слідкує вся країна вже не один рік. Цей опалювальний сезон – не став винятком. В.о. міського голови ще рік тому мав план виходу зі складної ситуації – запустити роботу комунального підприємства, яке надаватиме тепло в домівки смілян. До вирішення цього питання він приступив за кілька днів до старту сезону. Таке затягування виглядає як підтримка підприємства-боржника «Смілаенергоінвест».

Віктор Федоренко звільнив директора КП «Комунальник» Сергія Ананка – керівника, який якісно налагодив роботу комунального підприємства, керівника, якого вийшов підтримати весь колектив і не полишав мітинг, доки не було прийнято рішення про поновлення їхнього директора на посаді. Така підтримка колективом виявляється вкрай рідко в наших реаліях.

Пан Федоренко як член партії не дотримувався та не виконував рішень і рекомендацій партії, не сприяв зміцненню авторитету партії, навпаки – своїми діями знецінював його.

В.о. міського голови публічно виявляв неповагу до громади, дозволяв собі неетичну поведінку та висловлювання, члени його родини залякували активістів», – перелічують гріхи колишнього однопартійця «порошенківці».

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