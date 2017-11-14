Відновити повноцінних рух через міст обіцяють до середини грудня

Асфальтування правого проїзду на мосту через Дніпро планують завершити до середини грудня. Відтоді на мосту відновлять двосторонній рух. Такі строки виконання робіт озвучив сьогодні підрядник під час спільної наради під головуванням заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Сергія Овчаренка.

Про це повідомляє офіційний сайт Черкаської ОДА.

Паралельно із завершенням заливання бетонної плити та укладанням асфальту, влаштовують бордюрний камінь, аби згодом забетонувати тротуар. Необхідні матеріали у будівельників підрядної організації ТОВ «Шляхове будівництво «АЛЬТКОМ» є, тож затримки в роботі не передбачається.

– Нині на мосту працюють близько 60 робітників у напруженому режимі, – відзначив Сергій Овчаренко. – За прогнозами підрядника, до кінця місяця роботи з бетонування та армування буде завершено. Потім візьмуться за укладання асфальту. Гідроізоляцію закінчать наносити трошки пізніше, оскільки ремонтники зважатимуть на погоду – у мороз цього робити не дозволяє виробничий процес. Паралельно встановлюватимуть бар’єрне огородження. Загалом рух правим проїздом мосту стартує уже з середини грудня. Єдине, не пропускатимемо великоваговий транспорт ще місяць після закінчення робіт на правому проїзді. Оскільки бетонна плита має набути міцності.

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