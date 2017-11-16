У Черкасах при спробі надати неправомірну вигоду слідчому затримано місцевого жителя (ФОТО)

Прокуратурою Черкаської області спільно з працівниками Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, Управління внутрішньої безпеки в Черкаській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області 15.11.2017 на гарячому затримано 30-річного жителя м. Черкаси, який запропонував і намагався надати слідчому відділу поліції неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн. за непритягнення його до кримінальної відповідальності та повернення вилучених у ході слідства речей.



Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час спроби надання частини грошових коштів, які в ході обшуку вилучено правоохоронцями.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, вживаються заходи щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Про це інформує прес-служба прокуратури області

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