Завтра на мосту через Дніпро можливі затримки в русі

На мосту через річку Дніпро на автодорозі Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань км 23+068 будівельники підрядної організації завтра, 18 листопада, продовжать заливати бетонну монолітну плиту на лівому проїзді. Тож робота вечірнього пропускного «вікна» можливо розпочнеться на годину пізніше.
Це пов’язано з продовженням технологічного процесу заливання бетонної плити на прогоні мосту.
Традиційно пропускні «вікна» працюють з 6 до 9 та з 16 до 19 годин.
Про це повідомили на сайті Черкаської ОДА.
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