Завтра на мосту через Дніпро можливі затримки в русі

Це пов’язано з продовженням технологічного процесу заливання бетонної плити на прогоні мосту.

Традиційно пропускні «вікна» працюють з 6 до 9 та з 16 до 19 годин.

Про це повідомили на сайті Черкаської ОДА.

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