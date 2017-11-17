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Завтра на мосту через Дніпро можливі затримки в русі

17 листопада 2017, 11:21 Новини Черкас та Черкаської області
На мосту через річку Дніпро на автодорозі Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань км 23+068 будівельники підрядної організації завтра, 18 листопада, продовжать заливати бетонну монолітну плиту на лівому проїзді. Тож робота вечірнього пропускного «вікна» можливо розпочнеться на годину пізніше.

Це пов’язано з продовженням технологічного процесу заливання бетонної плити на прогоні мосту.

Традиційно пропускні «вікна» працюють з 6 до 9 та з 16 до 19 годин.

Про це повідомили на сайті Черкаської ОДА.

 

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