Черкащанка «нагріла» шлюбне агентство США на мільйон доларів, – ЗМІ Новини Черкас та Черкаської області 31-річна жителька Черкас кілька років тримала в страху своїх американських роботодавців – міжнародне шлюбне агентство – і шантажем виманила у них майже 1 млн грн. Тепер за організацію хакерських атак і шантаж мамі двох дітей світить до 12 років з конфіскацією майна, інформує видання «Вести».

Українські правоохоронці розслідують справу про хакерські атаки на міжнародне шлюбне агентство. Йдеться про сервіс знайомств з іноземцями dating.com, у якого є відразу кілька популярних сайтів-майданчиків і представництва в 32 країнах, головний же офіс знаходиться в Нью-Йорку. Українські правоохоронці розслідують справу про хакерські атаки на міжнародне шлюбне агентство. Йдеться про сервіс знайомств з іноземцями dating.com, у якого є відразу кілька популярних сайтів-майданчиків і представництва в 32 країнах, головний же офіс знаходиться в Нью-Йорку.

Так ось, один з найпопулярніших ресурсів агентства anastasiadate.com наприкінці 2015 року раптом перестав працювати, а на пошту керівництва агентства прийшов лист з вимогою заплатити викуп – гроші потрібно було перерахувати на електронний гаманець. Після цього, пообіцяли шантажисти, атаки на сайт припиняться назавжди.

Два дні американці намагалися підняти сайт, але безуспішно – і їм довелося піти на умови шантажистів. Адже для іноземних женихів послуги по спілкуванню з дівчатами були платними, тому в агентстві порахували, що краще заплатити, ніж зазнавати збитків. Тим більше що запити вимагачів були скромними – 100 тис. грн в доларовому еквіваленті (близько $ 3500.).

Але рік тому в компанії знову почалися проблеми. На цей раз хакери попросили перерахувати викуп в біткоіни (майже 470 тис. грн). А через тиждень сайт знову заблокували і ще раз отримали таку ж суму в біткоінах. У цілому бізнесменам довелося віддати шантажистам близько 1 млн грн.

Фахівцям вдалося встановити, що всі атаки на сайт були організовані з українського міста Черкаси. Іноземці звернулися до наших правоохоронців, а ті вже вирахували здирників – організатором схеми виявилася співробітниця цього самого агентства 31-річна Інна Я. Дівчина з 2012 року допомагала спілкуватися нашим нареченим з женихами. Вона переводила листування англійською, організовувала доставку квітів і подарунків від іноземних залицяльників в Черкасах. «Через інтернет вона знайшла айтішника, який і блокував роботу серверів», – розповіли «Вістям» оперативники.

Зі сторінки Інни в соцмережах журналісти дізналися, що вона розлучена, виховує двох дочок – Карину і Христину. Цього року молода мама розбагатіла і зробила малятам несказанний подарунок – відкрила дитячий розважальний клуб. Причому назвала його в честь своїх дочок «К і К». Судячи з реклами, там організовують всілякі майстер-класи, дні народження і свята. «Моє літо-2017 розпочинається з відкриття дитячого клубу. Я втілила ідею своїх дітей, вони мої директриси, головні натхненники і радники», – написала Інна в соцмережах і доклала фото клубу.

Що цікаво, 17 листопада 2016 року (саме цей день була здійснена одна з останніх атак на сайт знайомств) Інна розмістила такий запис: «І якщо ти не наважишся на це сьогодні, завтра буде таким самим, як учора».

І судячи з усього, ідеї заробітків Інна черпала в інтернеті, де підписана на групи «Як заробити гроші», «Блог валютного трейдера», «Мета – $ 1 млн на рік» та «О, великі жінки».

Як розповіла виданню прес-секретар Черкаської облпрокуратури Світлана Андрейченко, справу днями передали до суду. «Молода мама зараз перебуває під домашнім арештом, – розповіла спікер прокуратури. – Кримінальне провадження відкрито за кількома статтями – «Незаконне втручання в роботу комп'ютерних мереж» і «Вимагання в особливо великих розмірах». Максимальний термін, який загрожує черкащанці та її спільнику, – до 12 років ув'язнення з конфіскацією. Вчора «Вести» весь день намагалися отримати коментар від Інни, але вона не брала трубку.

Євгенія Іванова

Фото: Інстаграм

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