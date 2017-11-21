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Суд продовжив звинувачуваним у вбивстві Сергієнка тримання під вартою

21 листопада 2017, 10:30 Новини Черкас та Черкаської області

Соснівський районний суд сьогодні продовжив тримання під вартою ще на 60 діб усім обвинувачуваним у вбивстві корсунь-шевченківського журналіста і майданівця Василя Сергієнка.

Василя Сергієнка було викрадено та вбито 4 квітня 2014 року.

Відповідно до рішення суду, підозрюваний в організації вбивства Вадим Мельник і виконавці Володимир Воронков, Віктор Горбенко, Валентин Завражин, Максим Русін та Роман Недибалюк перебуватимуть під вартою ще 60 діб.

Розгляд справи продовжать 26 грудня, 15 та 18 січня.

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