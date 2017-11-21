Черкаського журналіста поліція не пустила до Будинку архітектора

Журналіста видання «Прочерк» Назарія Вівчарика не пускають до Будинку архітектора, де нині тривають дискусії з питання надання дозволу про будівництво курників у с. Рацево.

Зокрема, ввійти до приміщення журналісту заборонив заступник начальника управління з превентивної діяльності підполковник поліції Сергій Неханов, аргументуючи це тим, що журналіст запізнився.

У поліції поки ситуацію не коментують.

За повідомленням депутата Черкаської міськради Максима Шила, у Будинку Архітектора відбулось зіткнення.





Біля приміщення присутні багато людей. Ті, хто за будівництво, і, ті хто проти. Зокрема, ті хто підтримують будівництво курників у Рацевому пояснюють, що приїхали, аби стежити за порядком і не пустити противників.

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