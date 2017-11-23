Черкаська міськрада рекомендує не проводити в місті розважальних заходів у день пам’яті жертв Голодоморів

23 листопада на сесії Черкаської міськради Андрій Куча звернувся до міського голови з проханням рекомендувати установам та закладам міста не проводити розважальні заходи у день пам'яті жертв Голодоморів.



Міський голова на прохання свободівця дав доручення департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, підготувати та розіслати відповідні листи усім установам і закладам, в яких заплановані на 25 листопада розважальні заходи, з інформацією про неприпустимість проведення у цей день таких програм.

«Цьогоріч жалобні заходи відбуватимуться 25 листопада. Попри прийняті понад 15 років тому укази Президента про визначення кожного останнього четверга листопада днем жалоби доводиться щороку всім про це нагадувати. Вулиці міста майорять рекламними оголошеннями про різноманітні вечірки та святкові відкриття клубів 25 листопада. Ми вважаємо неприпустимим організовувати такі заходи тоді, коли потрібно поминати мільйони померлих від геноциду українців» – зазначив під час виступу Андрій Куча.

Прес-служба Черкаської обласної організації ВО «Свобода»

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