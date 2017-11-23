Вища кваліфікаційна комісія суддів не змогла пояснити, в чому саме звинувачують голову Черкаського апеляційного суду Бабенка

Під час чергового судового засідання за позовом голови Черкаського апеляційного суду Володимира Бабенка до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яке відбулося вчора у Вищому адміністративному суді, представник ВККС не зміг пояснити, в в чому конкретно комісія звинувачувала Бабенка, коли 27 липня рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити його з посади судді.

У судовому засіданні сторони надали пояснення.

– Я прошу звернути особливу увагу на розгляд даної справи, – сказав Володимир Бабенко, – оскільки це не тільки майже 3 роки мого життя, боротьби з добре організованим безпрецедентним тиском на голову апеляційного суду, а й пошук відповіді для тисяч порядних суддів, чи є хоч один орган в Україні, який здатен захистити їх від тиску, знущань, погроз, нападів з боку Маселків, Соболєвих та інших.

Йдеться про представника «Автомайдану» Романа Маселка та народного депутата України Єгора Соболєва, за зверненням яких ВККС розглянула справу Володимира Бабенка. Саме за їхніми поданнями, а також за поданням судді Сергія Бондаренка і нардепа Сергія Капліна (останній свою заяву потім відкликав) ВККС розглянула справу про порушення Бабенком. норм суддівської етики й запропонувала його звільнити.

Нагадаємо, протистояння Володимира Бабенка з «Автомайданом» тягнеться з 2015 року, коли голову апеляційного суду звинуватили в тиску на суддю Сергія Бондаренка у грудні 2013 року. При цьому Бондаренко навіть пред’явив аудіозапис відповідної розмови між ним та Володимиром Бабенком.

Відтоді голова обласного суду опинився в епіцентрі цілої низки скандалів.

На думку скаржників, під час брифінгу 30 березня 2015 року Володимир Бабенко допустив низку різких висловлювань на адресу Сергія Бондаренка. З огляду на це, а також посилаючись на серію недружніх вчинків голови суду щодо Бондаренка, він, Роман Маселко та народні депутати звернулися зі скаргою до ВККС.

Апогеєм конфлікту стала заява про зайняття 31 березня 2015 року громадськими активістами в присутності Сергія Бондаренка кабінету голови апеляційного суду (перед цим активісти погрожували Бабенку В.М. вчинити з ним так звану «сміттєву люстрацію»), прикріплення невідомими в липні 2015 року вибухового пристрою до автомобіля, яким він користувався. Цю справу правоохоронці розслідують досі.

Володимир Бабенко нагадав у суді, що за скаргами Бондаренка і Маселка було проведено цілу низку перевірок, які порушень не виявили.

Дуже емоційно виступив представник Володимира Бабенка – адвокат Сергій Ярошенко.

– У цій справі я захищаю не тільки Бабенка, а й судову систему від нападок окремих громадян та громадських організацій, – сказав адвокат Ярошенко. – Володимира Бабенка вже четвертий рік цькують, а держава не може його захистити.

Адвокат нагадав, що рішення ВККС щодо звільнення судді Бабенка було прийнято без кворуму, у його відсутність (Володимир Бабенко перебував у відпустці за кордоном) та його представника (Сергій Ярошенко в цей день захищав у суді постраждалих майданівців у процесі проти «Беркута», а потім був присутній на круглому столі за участю представників ВККС).

Пояснення ВККС зачитав її представник Дмитро Карлош. ВККС наполягає на тому, що рекомендація про звільнення Бабенка В.М. відбулася на законних підставах унаслідок систематичних порушень ним норм кодексу суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя в цілому. Зокрема, Володимир Бабенко допускав неетичні висловлювання на адресу Сергія Бондаренка, а представників громадськості називав «бандитами». Також представник ВККС наголосив, що повідомлення про розгляд справи Бабенка було опубліковане на сайті ВККС у період, коли Володимир Миколайович ще був в Україні. Доказів про те, що голову апеляційного суду повідомили письмово, представник ВККС не навів.

Оскільки під час розгляду справи Володимира Бабенка в ВККС із 16 членів ВККС були присутні лише 6, у суддів Вищого адміністративного суду виникло запитання, чи був у цей час кворум. Представник ВККС попросив часу не менше доби, щоб підготуватися до відповіді.

Також він не зміг відповісти на запитання Володимира Бабенка, в чому саме полягали його «грубі порушення норм кодексу суддівської етики» – про які саме його вислови йдеться. На це представник ВККС відповів, що «неетичними були майже всі вислови Бабенка».

Представник ВККС також визнав, що «порушення кодексу суддівської етики Володимиром Бабенком» були скоєні за межами будь-якого судового процесу.

Він також заявив, що Володимира Бабенка звільнили за «порушення присяги судді», хоча такого терміну в сучасному українському законодавстві вже немає.

Представник ВККС не зміг відповісти на запитання суду, чому ВККС притягнула Володимира Бабенка до дисциплінарної відповідальності за заявою нардепа Сергія Капліна, яку той відкликав. Та яке рішення прийнято за зверненням Ради суддів України, оскільки відповідно до перевірки РС скарги Бондаренка не підтвердились.

З огляду на те, що представник ВККС не зміг відповісти на низку питань, суд вирішив дати йому час на підготовку – не добу, як він просив, а цілий тиждень. Наступне судове засідання призначене на 29 листопада.

Разом із тим, час для ухвалення Вищими адміністративним судом рішення у справі Володимира Бабенка минає. У зв’язку з судовою реформою повноваження цього суду збігають 15 грудня. Від цієї дати такі справи перейдуть у компетенцію нового Верховного Суду України.

реклама