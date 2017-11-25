В Черкаському РУВР вшанували пам’ять жертв Голодомору

В останню суботу листопада Україна відзначає 85-ту річницю Голодомору – страшної трагедії, що за 10 місяців забрала життя від 7 до 10 млн. українців. Цього дня кожен свідомий українець має взяти участь у відповідних поминальних заходах або, принаймні, запалити свічку пам’яті, щоб спочили з миром душі померлих у ті страшні роки. Долучилося до Дня пам’яті і Черкаське регіональне управління водних ресурсів.











– Ми, як державна організація, не можемо стояти осторонь тих подій, тому маємо пам’ятати про дії того режиму та аналізувати наслідки, до яких вони призвели. Ми не можемо змінити хід історії, пам’ять – це єдине, що нам залишається, це той борг, який ми маємо віддати поколінню, яке жило у 30-ті роки, – зауважив заступник начальника управління Владислав Бондаренко.

У переддень трагедії працівники управління зібрались в актовій залі, де не лише запалили свічу пам’яті, а й переглянули відповідні документальні кінохроніки, заслухали спогади про ті голодні роки жителів різних куточків Черкащини, почули сумні статистичні дані. Таким чином, кожен з них пройнявся цією трагедією українського народу, впустив її у своє серце і бодай частково заплатив борг перед замученими голодною смертю. Бо має зір лише серце, найголовнішого зором не побачиш.

Олена Башлик

реклама