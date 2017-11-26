«Черкасиводоканал» реконструює головну каналізаційну насосну станцію (ВІДЕО)

КП «Черкасиводоканал» завершує реконструкцію головної каналізаційної насосної станції, інформує офіційний сайт підприємства. Об’єкт забезпечує водовідведення більшої частини міста і протягом доби переробляє в середньому 50 тис куб води. Наразі роботи з модернізації майже завершено.



У 2010-2011 роках виконано повну модернізацію обладнання КНС за кредитні кошти Світового банку. Зокрема, закуплено потужні насоси. Реконструкцію грабельного приміщення здійснювали протягом року. Загальна вартість проекту складає майже 1,5 млн грн.

Над реконструкцією грабельного приміщення працює черкаська будівельна компанія. Роботи ускладнюють шкідливі випари та безперебійність станції, що приймає у резервуари від 3 до 4 тис. куб води одночасно.

Модернізація об’єкту водовідведення не завдає жодних незручностей жителям міста, тим паче до кінця поточного року роботи на об’єкті планують повністю завершити.

Докладніше – у відео телеканалу «Antenna».

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