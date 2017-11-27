Візитівку Черкас – «будинок зі шпилем» – продають

«Укрсоцбанк» продає своє приміщення в Черкасах по Дашковича, 20 – знаменитий «будинок зі шпилем» або «блакитний палац». Про це йдеться в оголошенні, вивішеному прямо на споруді.







– «Укрсоцбанку» належить майже весь будинок. Він і продається. Оскільки це – пам’ятка архітектури, то братиметься дозвіл на його реалізацію, – повідомив менеджер банку Сергій, який відповів за вказаним на оголошенні номером телефону.

На запитання, чи можлива в подальшому зміна фасаду будівлі, менеджер відповів, що ці питання власник пам’ятки архітектури обов’язково повинен узгоджувати з відповідними державними органами.

– Сьогодні про жодні зміни в архітектурі будинку не йдеться. Банк його просто продає, – зазначив представник банку.

У тому, що споруді банку нічого не загрожує, переконана і керівник відділення «Укрсоцбанку», яке там наразі розміщується, Ліана Дячук.

Торік «Укрсоцбанк» ввійшов до російського холдингу Alfa Group. Цьогоріч улітку український «Альфа-Банк» і «Укрсоцбанк» ухвалили рішення про початок спільного використання своїх відділень.

Нагадаємо, будинок, споруджений на зламі ХІХ і ХХ століть, за деякими даними, архітектором Владиславом Городецьким, є своєрідною візитівкою Черкас. До революції 1917 року в будівлі розміщувалися готель «Слов’янський», магазин та кондитерська. Після революції готель перейменували на «Дніпро», в цій самій споруді розмістилися державні установи. На початку 1990-х років будівля потребувала капітального ремонту, який було зроблено в 1994-1998 роках на кошти «Укрсоцбанку», котрий і отримав споруду в свою власність.

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