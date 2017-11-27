Пара пенсіонерів в Умані опинилась під колесами автівки (ВІДЕО) Новини Черкас та Черкаської області В Умані пара пенсіонерів потрапила під колеса автомобілів. Свідки розповідають, що машина стояла прямо на живих людях. Водій, замість того, щоб допомогти, утік. Витягали бідолах випадкові перехожі. На лікування родина постраждалих витратила вже майже 200 тисяч гривень, а їхній кривдник досі ходить на волі. Про це йдеться в сюжеті "ДжеДАІ" на "2+2", інформує ВІККА





Нетверезий чоловік приїхав у супермаркет до жінки, де вона працює касиром, щоб узяти ключі від її автомобіля. Перед поїздкою він вирішив розвернутися просто на пішоходах. Обох пенсіонерів, які потрапили під колеса, госпіталізували. Минуло вже три тижні, але згадувати той день їм досі не просто. Нетверезий чоловік приїхав у супермаркет до жінки, де вона працює касиром, щоб узяти ключі від її автомобіля. Перед поїздкою він вирішив розвернутися просто на пішоходах. Обох пенсіонерів, які потрапили під колеса, госпіталізували. Минуло вже три тижні, але згадувати той день їм досі не просто.

Операції, штучні суглоби та консультації – менш ніж за місяць подружжя витратило на лікування майже 150 тисяч гривень. Могло бути і більше, якби не вчасна допомога людей.

У поліції чекають висновків судово-медичних експертиз і переконують, що слідство триває.





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