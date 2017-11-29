Нацагентство з питань запобігання корупції, за результатами 113 завершених повних перевірок, виявило порушення у кожній 14-й декларації.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК, пише УП



Зазначається, що наразі до правоохоронних органів направлені обґрунтовані висновки щодо 7-ми декларацій, у яких за результатами повної перевірки виявлені можливі ознаки злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, вартістю понад 200 тисяч гривень).

Зокрема, до поліції, генпрокуратури та САП направлені висновки щодо заступника Черкаського міського голови Сергія Гури.

В НАЗК зазначили, що зазначені порушення передбачають відповідальність згідно зі статтею 366-1 Кримінального кодексу України, а саме штраф від 2 до 2,8 мільйонів гривень або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше керівник одного із департаментів Нацагентства із запобігання корупції Ганна Соломатіна заявила, що більшість декларацій, які перевіряє НАЗК, належать сільським головам, які мають мінімальні доходи.

За її словами, це робиться замість того, щоб перевіряти топ-чиновників, у яких мільйоні доходи.

У відповідь директор Нацагентства Наталія Корчак заявила, що топ-чиновників не притягують до відповідальності за результатами перевірки декларацій, бо НАЗК не виявило порушень у цих документах.

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