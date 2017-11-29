У черкащан питають, куди поставити 40-метрового дракона

Підприємство отримало пропозицію від підприємців, які хочуть привезти цей атракціон до Черкас на новорічні свята.

"Дракон" довжиною 40 метрів, шириною 10, висотою 5 метрів. Він має безліч спецефектів: відкривається і закривається паща, з рота йде дим, у нього б'ється серце, за допомогою спеціальної підсвітки дракон змінює колір. Усередині атракціон оснащений ляльками-монстрами, роботизованим муляжем "Череп", "Голова анаконди", "Павуче лігво". Атракціон працює з музичним супроводом і освітленням, залучаються актори для більш ефектного перебування в атракціоні.

Просимо жителів долучитися до обговорення чи варто встановлювати такий атракціон і де це краще зробити.

Відповіді можна залишати у коментарях під цим постом,

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