Косюк змінює керівника одного з підконтрольних підприємств на Черкащині

Директор ТОВ «НВФ «Урожай» Олег Васецький йде з посади. Про це «Прочерку» стало відомо з власних джерел.

За словами джерела, Васецького також можна називати одним з кураторів обласної організації партії «ВО «ЧЕРКАЩАНИ». Тож, очевидно, зміни будуть відчутні не лише в бізнесі, а й в політиці.

Причиною уходу Васецького з посади називають конфлікт між ним та власником ТОВ «НВФ «Урожай» Юрієм Косюком, адже ТОВ входить до групи підприємств вертикально-інтегрованого бізнесу «ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП).

У прес-службі «Урожаю» «Прочерку» пообіцяли надати інформацію завтра. Натомість сам пан Васецький зміну місця роботи підтверджує.

– Зараз я ще очолюю «Урожай», але з Нового року не очолюватиму, – сказав він «Прочерку».

– Чи могли б сказати детальніше? Працюватимете в іншій сфері? На Черкащині чи в іншій області? Відкриєте власний бізнес?

– Не готовий поки коментувати. Коментарі зможу дати лише після Нового року. Зараз просто не бажаю коментувати, – відповів Васецький.

реклама