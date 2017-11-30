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Косюк змінює керівника одного з підконтрольних підприємств на Черкащині

30 листопада 2017, 10:46 Новини Черкас та Черкаської області

Директор ТОВ «НВФ «Урожай» Олег Васецький йде з посади. Про це «Прочерку» стало відомо з власних джерел.

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За словами джерела, Васецького також можна називати одним з кураторів обласної організації партії «ВО «ЧЕРКАЩАНИ». Тож, очевидно, зміни будуть відчутні не лише в бізнесі, а й в політиці.

Причиною уходу Васецького з посади називають конфлікт між ним та власником ТОВ «НВФ «Урожай» Юрієм Косюком, адже ТОВ входить до групи підприємств вертикально-інтегрованого бізнесу «ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП).

У прес-службі «Урожаю» «Прочерку» пообіцяли надати інформацію завтра. Натомість сам пан Васецький зміну місця роботи підтверджує.

– Зараз я ще очолюю «Урожай», але з Нового року не очолюватиму, – сказав він «Прочерку».

– Чи могли б сказати детальніше? Працюватимете в іншій сфері? На Черкащині чи в іншій області? Відкриєте власний бізнес?

– Не готовий поки коментувати. Коментарі зможу дати лише після Нового року. Зараз просто не бажаю коментувати, – відповів Васецький.

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Коментарі  

 
+1 #5 Надія 30.11.2017 11:41
А я знаю його, як справжнього патріота України
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+2 #4 Марина 30.11.2017 11:36
НЕ ЗАХОТІВ КУПИТИ ДЕПУТАТСЬКЕ МІСЦЕ У ВЕРХОВНІЙ ЗРАДІ - На вихід!!!
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+2 #3 Катеринопільчанка 30.11.2017 11:33
А Косюк - г-юк! З його мільярдами можна з Катеринополя Ліхтенштейн зробити. Воно ж тільки загаджує Черкащину курниками.
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-2 #2 юрий 30.11.2017 11:29
лешенко будет лучше
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-2 #1 Черкащанин 30.11.2017 10:54
Дуже шкода! Васецький - чудовий менеджер і непогана людина.
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