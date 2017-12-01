«До Нового року не чекаємо». Заступник губернатора розповів про затримки відбудови театру

До Нового року приміщення черкаського обласного музично-драматичного театру відремонтовано не буде. Як відомо, минулої зими в ОДА говорили про ймовірне відкриття театру до кінця цього року.

Як розповів в інтерв’ю «Прочерку» заступник голови Черкаської ОДА Сергій Овчаренко, причиною цього є чимало нюансів.

- Ситуація така. Овчаренко пообіцяв, що найближчим часом в театрі мають перекрити дах. А тепер уявіть собі: підрядник працює виключно по проекту. І так стається, що у проекті проектанти забули прорізати вентиляційні отвори. Просто уявіть собі. А підрядник каже, я не можу працювати, бо мені доведеться їх різати, а там вода буде затікати. А зміни до проекту потрібно робити не на місці, а погоджувати експертизу в Києві. Термін збільшився, папка з документами теж збільшилась. Що пояснити людям? Що ми не можемо накрити дах. А хіба підрядник може без проекту робити об’єкт четвертої категорії складності. Щоб його арештували потім?, - зазначив Овчаренко.

Він також додав про те, що завдяки інноваційному проекту, за яким відбудовують театр, вдалось зменшити вартість робіт майже вдвічі.

- Ми зараз маємо театр з красивим фасадом, дахом, вентиляційними отворами, ми маємо інноваційний проект, який зміг знизити вартість робіт фактично вдвічі, - сказав Овчаренко.

Повне інтерв’ю читайте на «Прочерку» цієї суботи.

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