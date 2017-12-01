реклама
5TV

«До Нового року не чекаємо». Заступник губернатора розповів про затримки відбудови театру

01 грудня 2017, 15:26 Новини Черкас та Черкаської області
До Нового року приміщення черкаського обласного музично-драматичного театру відремонтовано не буде. Як відомо, минулої зими в ОДА говорили про ймовірне відкриття театру до кінця цього року.

Як розповів в інтерв’ю «Прочерку» заступник голови Черкаської ОДА Сергій Овчаренко, причиною цього є чимало нюансів.

- Ситуація така. Овчаренко пообіцяв, що найближчим часом в театрі мають перекрити дах. А тепер уявіть собі: підрядник працює виключно по проекту. І так стається, що у проекті проектанти забули прорізати вентиляційні отвори. Просто уявіть собі. А підрядник каже, я не можу працювати, бо мені доведеться їх різати, а там вода буде затікати. А зміни до проекту потрібно робити не на місці, а погоджувати експертизу в Києві. Термін збільшився, папка з документами теж збільшилась. Що пояснити людям? Що ми не можемо накрити дах. А хіба підрядник може без проекту робити об’єкт четвертої категорії складності. Щоб його арештували потім?, - зазначив Овчаренко.

Він також додав про те, що завдяки інноваційному проекту, за яким відбудовують театр, вдалось зменшити вартість робіт майже вдвічі.

- Ми зараз маємо театр з красивим фасадом, дахом, вентиляційними отворами, ми маємо інноваційний проект, який зміг знизити вартість робіт фактично вдвічі, - сказав Овчаренко.

Повне інтерв’ю читайте на «Прочерку» цієї суботи.

реклама

Коментарі  

 
0 #2 Дааа уж 01.12.2017 16:46
То скажи хто накосячив з проектом? Чому не покараний? чому не відібрана ліцензія?

Сталін би вас усіх разм у Сибір відправиви вчитись робити ремонти!!!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+3 #1 Келдиш 01.12.2017 16:15
:sigh: :-? :o :eek: :roll: :-x :-* :oops: :sad: :cry: :D
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Гурт «Фіолет» закрив своїм концертом осінній сезон заходів від Гайда
Залізні козаки та вовки: коваль з Черкащини перетворив свої ворота на войовничі картини-обереги
14-річна черкащанка впевнено стартувала у новому сезоні «Голос.Діти»
Театр
Loading...