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Директор департаменту Черкаської міськради відправляється в АТО

01 грудня 2017, 14:55 Новини Черкас та Черкаської області
Олександр Яценко поїде в зону проведення антитерористичної операції служити за контрактом в ЗСУ.

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Інформацію про це сам Яценко підтвердив в коментарі журналісту "ІнфоМІСТ".

– Так, це правда. Зараз я перебуваю в навчальному центрі в Житомирі. Потім буду служити в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, – розповів він.

У відповідь на питання, чому вирішив їхати на Схід, Яценко відповів наступне:

– Так я вирішив. Контракт терміном на 3 роки. Також Олександр Олексійович додав, що, на його думку, служба не завадить процесу його навчання в київському виші, де він здобуваю ступінь магістра.

У самій мерії так і не змогли пояснити в якому «статусі» наразі перебуває Яценко.

– Обліком його (Яценка – ред.) робочого часу займається департамент ЖКК, – повідомили у відділі кадрів.

– Кадри надали недостовірну інформацію. Вони повинні знати це, – відповіли в приймальній департаменту ЖКК.

– Їм (департаменту ЖКК – ред.) так простіше казати. – за другим разом повідомили у відділі кадрів і додали: – Станом на сьогодні він директор, якщо ви хочете це почути.

Зазначимо, що фактично обов’язки директора департаменту ЖКК зараз виконує Сергій Танюк, який обіймає посаду заступника директора департаменту ЖКК – начальника управління ЖКГ Черкаської міської ради.

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