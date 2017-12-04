Заступник мера Черкас хотів би, щоб когось хоч раз добряче покарали за недотримання норм будівництва

Заступник мера Черкас Геннадій Шевченко вважає, що в Україні дуже складний механізм притягнення до відповідальності порушників норм при будівництві об’єктів. Про це він зазначив на сьогоднішньому практичному семінарі «Як підсилити роль комітету доступності у впровадженні безбар’єрного середовища в місті?».

Семінар проводять представники Полтавського обласного комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Полтавській облдержадміністрації.

Доповідачі зауважували, що насправді у всьому цивілізованому світі опущений край тротуару на пішохідному переході, широкі двері та відсутність порогів в закладах соціальної інфраструктури, пандуси, кнопки виклику персоналу тощо є досить поширеним явищем. Все це передбачається при проектуванні будівель. Найдивніше те, що у нас, при прекрасно прописаних законах, які при розробці завжди проходять розгляд у відповідних організаціях, ситуація вкрай негативна.

«За кордоном навіть не розуміють питання, як це можливо, щоб щось було не так при здачі об’єкту. У нас в уже зданому об’єкті можна знайти багато невідповідностей, що потім створить незручності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. А такими особами можуть бути не лише люди на колясках, а й мами з візочками, літні люди, люди, що тимчасово втратили працездатність через перелом кінцівок, погіршення зору тощо. І всі вони зіштовхуються з нашою реальністю. До мало мобільних груп населення можна зарахувати і тих АТОваців, що пережили контузію, а таких також багато», - зауважує головний спеціаліст Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської ОДА, секретар обласного Комітету доступності Антоніна Ільїна.

Геннадій Шевченко, будучи присутнім на заході, зауважив, що інколи в місті Черкаси при здачі об’єктів мають місце невідповідності в будівництві через можливу змову проектанта з замовником.

– І нам тоді доводиться переробляти. Чому так? Бо дуже складний механізм притягнення до відповідальності. Якби раз показово була людина покарана, то і пандуси б належні ставили, і бордюр ний камінь опускали б. Щоб були зміни, треба, щоб працювали суди. Треба раз когось нормально покарати! – сказав Геннадій Шевченко.

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