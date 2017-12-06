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Нардеп із Черкащини потрапив у «чорний список визволителів Саакашвілі»

06 грудня 2017, 09:20 Новини Черкас та Черкаської області

Народний депутат із Черкащини Олег Петренко заявив, що потрапив у чорний список генерального прокурора. Про це він написав у Фейсбуці.

 

«Сьогодні потрапив у чорний список генерального прокурора «визволителів» Саакашвілі, по яких уже відкриті кримінальні провадження. Окей. Я приймаю цей виклик системи і ні про що не шкодую! Що буде зі справою Саакашвілі – покаже час. Мені, по великому рахунку, начхати на нього як на політика. Якщо брав гроші Курченка – треба відповідати. І політично, і кримінально. Але щоразу, коли на моїх очах буде проходити протистояння народу і спецназу, я завжди буду вписуватись за людей, не вагаючись жодної хвилини, а вже потім думатиму й аналізуватиму. І начхати на можливі репутаційні втрати та кримінальне переслідування. Генеральний прокурор дав 24 години на те, щоб згорнули табір під Верховною Радою. Пишу явку з повинною: якщо буду бачити застосування сили проти простих людей, знову буду разом із ними. Не знаю, хто за гроші, а хто – ідейний. Однак сьогодні на вулиці Трьохсвятительській були мої знайомі, яких пам’ятаю і по Майдану, і по війні. І не можу собі уявити, що з байдужістю спостерігав би за їхнім протистоянням із силовиками», - зазначив Петренко.

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