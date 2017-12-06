Депутати провели «нічну» сесію, щоб позбутися Енергоінвесту

Вчора після обіду ТОВ «Сміла Енергоінвест» самовільно вимкнули опалення у всьому місті. Як з’ясували депутати, вчора це підприємство перевіряла прокуратура. Очевидно, прокурорська перевірка стала причиною відключення тепла, інформує smila-ua.com

Депутат Смілянської міськради Петро Абажей повідомив, що самовільне відключення теплопостачання було зафіксоване представниками міської влади. Також відразу викликали правоохоронців, які теж зафіксували порушення та припинення теплопостачання. В адміністрації Енергоінвесту причини відключення так і не пояснили.

Депутат зазначив: за законом України заборонено припиняти теплопостачання у розпалі опалювального сезону. Тепер у депутатів є повне право прийняти рішення про неможливість роботи з порушником і розірвати договір.

Міські обранці, члени виконкому, посадовці та громадські активісти пізно ввечері зібралися у Будинку рад і вирішували, що робити далі, як врятувати Смілу від холоду і від Енергоінвесту. Депутати діяли згідно регламенту. Спочатку на засіданнях постійних комісій обговорили запропоновані рішення, а потім провели сесію.

Депутати підготували проекти рішень щодо постачальника «останньої надії» на отримання газу та надання можливості іншій теплопостачальній організації забезпечувати Смілу теплом.

Постачальник «останньої надії» - це такий юридичний термін. Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» та Правил постачання природного газу, постачальником «останньої надії» є визначена Кабінетом Міністрів України акціонерна компанія «Нафтогаз України». Міські депутати хочуть напряму співпрацювати з Нафтогазом через КП «Смілакомунтеплоенерго», директором є якого Володимир Прус, без Енергоінвесту.

Обранці терміново провели сесію, щоб уже зранку секретар міської ради Костянтин Синьогуб міг їхати з усіма необхідними документами в область, щоб далі вирішувати проблему опалення Сміли.

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