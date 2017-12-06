Один з керівників ТОВ «Смілаенергоінвест» підозрюються в привласненні та розтраті більш як 38 млн. 500 тис. грн

Прокуратурою Черкаської області здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом привласнення коштів службовими особами теплопостачального підприємства, що призвело до незабезпечення жителів м. Сміла теплом та зриву опалювального сезону через вимкнення частини котелень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 356 (самоправство), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, до складу якої входили службові особи товариства, діяльність якого пов’язана з наданням послуг у сфері теплопостачання в м. Сміла Черкаської області, в порушення вимог чинного законодавства з питань удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ, а також розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на підставі фіктивних договорів перераховували кошти на розрахункові рахунки свого засновника та інших підконтрольних юридичних осіб, чим здійснили привласнення коштів споживачів в загальній сумі більш як 38 млн. 500 тис. грн.

Працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області, Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки України за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області в порядку ст. 208 КПК України 05.12.2017 затримано організатора (одного із засновників указаного вище товариства) злочинної схеми з привласнення коштів, отриманих в період з 2014 до 2017 року від споживачів м. Сміла за послуги з постачання теплової енергії.

Наразі зазначеній вище особі та співвиконавцю (колишньому директору товариства) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) КК України.

Крім того, за результатами проведення ряду обшуків за місцями знаходження юридичних осіб та місцями проживання їх керівників і засновників вилучено готівкові кошти, фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку, які підтверджують причетність службових осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

На цей час досудове розслідування триває, слідчими та процесуальними керівниками вживаються заходи щодо повного, всебічного та неупередженого встановлення усіх обставин справи, вирішується питання забезпечення кримінального провадження, в тому числі обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відшкодування завданих збитків.

Довідково: за вчинені кримінальні правопорушення особам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Черкаської області

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