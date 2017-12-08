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Під черкаським судом палали покришки: одного з засновників Смілаенергоінвесту суд хотів відпустити (ФОТО)

08 грудня 2017, 08:30 Новини Черкас та Черкаської області
Активісти ВО "Свобода", "Національний корпус", "Національної Дружини", громадськості міста Сміла всю ніч блокували Придніпровський суд міста Черкаси. Там розглядалося питання обрання запобіжного заходу для громадянина Карпенка, який є одним із засновників ТОВ "СмілаЕнергоінвест" через яке сміляни черговий рік поспіль потрапляють в колапс із теплопостачанням. Через схеми цей громадянин нібито виводив кошти, які сміляни платили за тепло і через це накопичував багатомільйонні борги перед Нафтогазом, який нині перестав надавати ліміти на газ. Про це у "Фейсбуці" пише депутат облради, свободівець Сергій Воронов.

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На початку слухання адвокат обвинуваченого обурилася присутністю громади та просила продовжити засідання у закритому режимі без відеофіксації і присутніх, однак суддя відхилив клопотання адвокатів, засідання тривало у відкритому режимі.

Протягом засідання Карпенка вирішив взяти на поруки колишній регіонал, а нині голова підкомітету з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Фурсін Іван Геннадійович. Крім того, з’ясувалось, що депутат Фурсін, на поруки якого суддя хотів випустити підсудного, у час судового слухання був присутній одночасно у двох місцях - у залі суду і сесійній залі Верховної Ради, що є порушенням закону.

Суддя вирішив задовольнити вимоги підозрюваного і вже хотів був відпустити його, однак не встиг дочитати свою ухвалу. Активісти зірвали засідання та заблокували всі ходи та виходи суду. Блокування тривало всю ніч.

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...і до ранку запалили шини

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"Як депутат Черкаської обласної ради скерував звернення з нововиявленими обставинами по справі, зокрема щодо недоброчесності народного депутата, прямій повязаності Карпенка з Енергоінвестом та ін. Суддя відмовився будь-що переглядати і був заблокований. В часи, коли недолюстрована судова система засуджує добробатів, обираючи їм найсуровіші запобіжні заходи, вона відпускає покидьків та негідників, фактично, на волю. Це війна із власним народом, знищення найактивніших і потурання злодіям. Незважаючи на численні сутички протягом ночі із правоохоронцями в приміщенні зберігається максимальна чистота, порядок та дисципліна. Тут перебуває півсотні правоохоронців і скільки ж активістів", - зазначив Воронов.

Акція протесту під судом триває! Кілька десятків активістів палять шини, стоїть машина швидкої та правоохоронці.

Активісти вимагають перегляду рішення щодо бенефіціара підприємства - Карпенка Андрія Петровича.

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Коментарі  

 
+1 #1 Тарас 08.12.2017 09:05
Всё идёт к тому,что если не действует закон,очень скоро задействует закон Линча.
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