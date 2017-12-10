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Побили і одягли кайданки – учасника АТО без ноги пов’язали за зауваження (ВІДЕО)

10 грудня 2017, 17:13 Новини Черкас та Черкаської області
Він втратив ногу на війні, підірвавшись на міні. Боронив від ворога земляків. А вдома, у Корсуні, йому подякували приниженням, інформує ictv

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У місцевому відділенні Нової пошти, куди учасник бойових дій Руслан Фрізін прийшов за документами з військової частини і зробив зауваження жінці, яка пішла поза чергою, чоловікові пригрозили газовим балончиком, посилали в АТО і викликали поліцію.

Коли наряд поліції прибув, конфлікт уже стих, каже Руслан. Але його, інваліда другої групи, з ампутованою ногою, не вислухавши пояснень, почали тягнути у відділок.

Після інциденту працівники Нової пошти перед Русланом лише вибачилися телефоном. Чоловік за підтримки місцевих АТОвців подав заяву в прокуратуру на дії правоохоронців. А  начальник Корсунь-Шевченківського відділення поліції просить обласне керівництво  провести службову перевірку.

Розслідування триватиме місяць. Спілка ветеранів АТО обіцяє стежити, аби справу не спустили на гальмах. Бо ті, хто нині віддає життя і здоров’я на передовій, як ніхто мають право на повагу і гідне ставлення.

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