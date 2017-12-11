Енергетики відмовляються ліквідовувати наслідки негоди

150 населених пунктів знеструмлені на території Черкащини. Особливо серйозно постраждав Золотоніський район, повідомив під час сьогоднішньої колегії в ОДА керівник області Юрій Ткаченко.







Разом з тим, за його словами, деякі колективи Черкасиобленерго не збираються виходити на роботу і відновлювати електромережі, бо мають великі заборгованості з виплати зарплат.

Юрій Ткаченко повідомив, що мав розмови з віце-прем’єр-міністром Володимиром Кістіоном і міністром палива і енергетики Ігорем Насаликом.

Найбільша проблема нині полягає в тому, що НКРЕ, яке може вирішити це питання, на сьогодні нелегітимне. І відповідно до нового законодавства її склад має бути збільшений ще на 3 особи.

Однак Ткаченку пообіцяли, що до кінця року це питання буде розв’язане і одним з перших питань буде проблема Черкасиобленерго. За словами Юрія Ткаченка, підприємство «Азот», яке є найбільшим платником Черкасиобленерго, саме перебуває в скрутному стані і має проблеми з виплатою зарплати. Однак сьогодні домовленості щодо погашення боргу воно виконує і перевиконує.

Голова ОДА сказав, що мав розмову з керівництвом Черкасиобленерго. Він наполягає, щоб всі колективи виходили на роботу і виконували свої зобов’язання.

Про це інформує журналіст "Прочерку".

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