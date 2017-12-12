300 тис. тонн відходів щороку утворюється на Черкащині

У Черкаській області щороку утворюється приблизно 300 тис. тонн побутових відходів. Їх вивозять на 456 сільських та селищних сміттєзвалища та 21 міський полігон. Про це під час учорашньої колегії Черкаської ОДА повідомила начальник управління екології та природних ресурсів ОДА Олена Звягінцева.











Жодне із сміттєзвалищ та полігонів не відповідають вимогам екологічної безпеки, наголосила Олена Миколаївна. Крім того, на жодному з них (за винятком черкаського полігону) не проводиться моніторинг впливу звалища на довкілля.

Виправити ситуацію покликана обласна програма охорони навколишнього природного середовища. За останні два роки на її виконання проведено упорядкування сміттєзвалищ у Жашківському та Канівському районах, реконструкцію полігону в Золотоноші, частково забезпечено екологічне збирання відходів у Драбівському, Канівському, Уманському, Чорнобаївському, Чигиринському, Черкаському районах. Проведено ліквідацію стихійних сміттєзвалищ у Катеринопільському, Черкаському, Корсунь-Шевченківському районах та в Черкасах.

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