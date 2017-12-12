Школу підприємництва анонсував Ткаченко

– Головне нам створити умови для розвитку підприємництва, для розвитку малого і середнього бізнесу. Для цього ми маємо бути партнерами. Насамперед працювати в цьому напрямку повинні органи місцевого самоврядування і підприємці, які мають ресурс, щоб направляти їх на розвиток. Ми також з наступного року заклали в бюджеті кошти на школу підприємництва. Вже є такі напрацювання, є довід в Білій Церкві тощо, – сказав Ткаченко.
Зауважимо, що ідея проекту виникла на інвестиційному форумі. Її тоді підтримали засновники Агенції регіонального розвитку, інші підприємці. Це буде інтенсивний курс для підприємців, які мають потенціал і хочуть отримати ключові навики та рекомендації по бізнесу.
Ого ! А сам там преподавать он не будет ? Интересно было бы послушать "пыдпрыйемця", который построил свой бизнес на коррупционных связях в гос.аппарате.