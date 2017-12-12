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Школу підприємництва анонсував Ткаченко

12 грудня 2017, 17:26 Новини Черкас та Черкаської області
На наступний рік черкаська влада заклала в бюджеті кошти на школу підприємництва. Про це сьогодні на круглому столі з розвитку підприємництва в Черкасах повідомив голова ОДА Юрій Ткаченко.

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– Головне нам створити умови для розвитку підприємництва, для розвитку малого і середнього бізнесу. Для цього ми маємо бути партнерами. Насамперед працювати в цьому напрямку повинні органи місцевого самоврядування і підприємці, які мають ресурс, щоб направляти їх на розвиток. Ми також з наступного року заклали в бюджеті кошти на школу підприємництва. Вже є такі напрацювання, є довід в Білій Церкві тощо, – сказав Ткаченко.

Зауважимо, що ідея проекту виникла на інвестиційному форумі. Її тоді підтримали засновники Агенції регіонального розвитку, інші підприємці. Це буде інтенсивний курс для підприємців, які мають потенціал і хочуть отримати ключові навики та рекомендації по бізнесу.

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Коментарі  

 
+1 #2 Чоловік 13.12.2017 08:17
То були бізнес-інкубатори, тепер школа підприємництва... Нові слова - та розкрадання коштів по старому!!!
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+1 #1 РезидентЪ 13.12.2017 01:40
Цитую Ткаченян:
Ми також з наступного року заклали в бюджеті кошти на школу підприємництва.

Ого ! А сам там преподавать он не будет ? Интересно было бы послушать "пыдпрыйемця", который построил свой бизнес на коррупционных связях в гос.аппарате.
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