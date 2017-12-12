Школу підприємництва анонсував Ткаченко

На наступний рік черкаська влада заклала в бюджеті кошти на школу підприємництва. Про це сьогодні на круглому столі з розвитку підприємництва в Черкасах повідомив голова ОДА Юрій Ткаченко.





– Головне нам створити умови для розвитку підприємництва, для розвитку малого і середнього бізнесу. Для цього ми маємо бути партнерами. Насамперед працювати в цьому напрямку повинні органи місцевого самоврядування і підприємці, які мають ресурс, щоб направляти їх на розвиток. Ми також з наступного року заклали в бюджеті кошти на школу підприємництва. Вже є такі напрацювання, є довід в Білій Церкві тощо, – сказав Ткаченко.

Зауважимо, що ідея проекту виникла на інвестиційному форумі. Її тоді підтримали засновники Агенції регіонального розвитку, інші підприємці. Це буде інтенсивний курс для підприємців, які мають потенціал і хочуть отримати ключові навики та рекомендації по бізнесу.

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