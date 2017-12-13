За звільнення Гайовича збирають підписи

В обласній раді збирають підписи за те, щоб поставити до порядку денного сесії питання щодо звільнення представника Радикальної партії Олега Ляшка Вадима Гайовича з посади заступника голови Черкаської облради.









Цю інформацію «Прочерку» підтвердив сам Вадим Юрійович.

– Чув про заколот, який готується проти мене, – сказав пан Гайович. – Також мені відомо, хто є замовником всього цього процесу. Хочу звернути увагу на те, що таке бажання у сильних світу цього вже давно з’явилося. Це вже не перший сигнал. До мене неодноразово звертались порядні журналісти, які повідомляли, що їм пропонували великі гроші, щоб «мочити» мене. Очевидно, через мою позицію щодо безкомпромісного захисту інтересів перш за все громади Черкащини, а не окремих її представників. Не хочу коментувати цей бруд, але скажу, що мене обирали депутати для того, щоб я працював і максимально допомагав депутатському корпусу у вирішенні поточних питань в гуманітарній сфері. Думаю, що це завдання я виконував задовільно. Мені є чим відзвітувати за свою роботу. Я говорив і буду повторювати, що це скликання є прогресивним, і депутати готові вирішувати серйозні проблеми регіону і вирішують їх. Тому буде прикро, якщо депутати обласної ради будуть втягнуті в цю авантюрну змову, командний центр якої знаходиться за межами облради і навіть за межами Черкащини. Ну а за посаду я не тримався і не тримаюся. Якщо мені доведеться піти, я буду продовжувати працювати для людей.

Раніше видання «Кропива» поширило інформацію, що з необхідних 28 підписів уже зібрано 24 – підписалися депутати з фракцій ВО «Черкащани», ВО «Свобода», позафракційні. Збір підписів триває.

Депутати вважають, що за рік роботи Гайовича на посаді через брак управлінського досвіду він не проявив себе як ефективний професійний менеджер. На їхню думку, «не спостерігається його відповідальне ставлення за дорученим гуманітарним напрямом роботи, де накопичилося чимало проблем».

Нагадаємо, що голосування за звільнення голови або заступників голови обласної ради відбувається у таємному режимі.

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