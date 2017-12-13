«Якщо буде тривалий снігопад, не уявляю, що буде з Черкасами», – представник обленерго

Сьогодні колектив Черкаського міського РЕМ зібрався у актовій залі ЦДЮТ. Більше сотні працівників радилися, як працювати далі в умовах безгрошів’я. Нині вони не отримали зароблене за три останні місяці. Сума заборгованості з заробітної плати на ПАТ «Черкасиобленерго» на 1 грудня склала 97,9 млн грн, повідомляють на підприємстві.

Перед колективом виступив голова правління товариства Олег Самчук. Він зауважив, що вже у грудні підприємством розпочатий збір коштів для виконання умов розстрочки заборгованості ПАТ «Черкасиобленерго» перед ДП «Енергоринок». Крім того, не можна допустити поточної заборгованості, тому значення збутової роботи нині вагоме, як ніколи.

Заслухавши керівника, енергетики вирішили дочекатися наступного засідання комісії НКРЕКП, яке має відбутися упродовж тижня. Якщо на цьому засіданні не буде ухвалений алгоритм для підприємства, який дозволить виплачувати зарплату, колектив оголосить страйк. Про це повідомив голова профспілкової організації підрозділу Віктор Антонюк.

– Ще 21 листопада на зборах директорів РЕМів та голів цехкомів було ухвалене рішення про виконання лише аварійних робіт, тобто планові роботи не виконуються, – говорить він. – Крім того, виконуються роботи по відключенню боржників, бо це кошти підприємства, та їх приєднання у разі сплати заборгованості. Решта робіт не виконуються. Настрої людей різні: хтось – за страйк, хтось – проти, мовляв, страйк в даній ситуації нічого не вирішить. Справді, єдиний орган, який може дати нам можливість працювати й отримувати кошти – НКРЕКП.

Віктор Антонюк впевнений, зимовий період є прямою загрозою енергопостачанню обласного центру.

– Останній снігопад показав, попри незначну кількість відключень по місту, сумний стан мереж, – додає він. – Вітер і снігопад тривав приблизно 6 годин. Якщо буде більше, наприклад, цілу добу, я не уявляю, що буде з Черкасами. Сьогодні монтери відмовляються виконувати роботи. У них є всі законні підстави для цього, навіть якщо колектив не перебуває у страйку. Це відсутність спецодягу, палива, інструменту та захисних засобів у належній кількості. Про це йдеться в усіх нормативних документах. А у нас три роки не видають спецодягу, а інструментами спеціалісти забезпечені на «особистому» рівні, тобто це інструмент, придбаний за класні кошти.

Колектив Черкаського міського РЕМ налічує 310 працівників, з них більше ста – технічні працівники.

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