Звернення проти злочинної влади готує фракція, яка цю владу в Черкасах представляє, - депутат

Звернення до Президента України, яке озвучили представники депутатської групи «Громадянська позиція» Руслан Зоря та Артур Акопян під час минулої сесії, може бути підготовленим представниками «БПП» в Черкаській міськраді. Таке припущення у Фейсбуці висловив депутат Павло Карась.

Нагадаємо, у зверненні йшлось про те, що останні події в Києві навколо затримання Саакашвілі дискредитують Україну серед світового товариства, а «світова спільнота стала свідком безприцендетних фактів, які підривають демократію України та прагнення до європейських цінностей».

Черкаські депутати вимагають від президента припинити політичне переслідування опозиційних сил та прийняти закон про антикорупційний суд. Депутати підтримали звернення.

«Під час сесії міської ради відбулась подія, яка показує, можливо, основну суть існуючих українських проблем. Начебто, за авторством депутата Зорі, озвучувалось звернення до Президента України стосовно останніх політичних подій (Саакашвілі, плівки Курченка, ганьба правоохоронців та інше…). Звернення було як завжди за народ та проти «режиму» і «злочинної влади». Але цікавим було те, що Зоря не мав до цього звернення ніякого відношення. Це стало зрозуміло з перших хвилин, коли слово для виступу та сам текст йому передав представник БПП Олександр Радуцький, а Зоря так і не зміг його прочитати передавши цю честь молодшому товаришу Акопяну, який ніяково сказав, що: «Тєкст тяжєло напісан» та ледь його осилив. Всім було зрозуміло, що звернення проти «режиму» та «злочинної влади» готує фракція Блоку Петра Порошенка.ю яка цю владу представляє у міській раді…

Це приклад майстерності політичного пристосування, коли черкаська БПП є партією діючого президента, що прикривається гучним іменем у своїх корисних цілях. І коли крісло під патроном ледь пошатнулось, саме час зробити реверанс протилежному політичному табору запропонувавши себе в ролі Блоку Саакашвілі (Тимошенко, Рабіновіча, Вакарчука… чи іншого хто може перемогти в політичній боротьбі), головне - зберегти надійну «кришу» для впевненого поступу на благо жителів нашого міста до останньої бюджетної копійки…», - написав Карась.

Саме такі БПП, на його думку, роблять марними всі спроби Президента щось змінити в країні та є його найбільшою помилкою, яка врешті може виявитись фатальною.

«Фракція ВО «Черкащани» не підтримала це звернення. Нам було бридко… Ми це вже бачили… Країна потребує реформ, справедливого суду, чесної поліції, але перш за все не брудних політиків…

Не знаю, чи є ще шанс у Президента Порошенка щось виправити, але точно знаю, що у його наступника в Черкасах вже є надійна партія та фракція в Черкаській міській раді, яка швиденько змінить в назві прізвище на нового переможця», - написав Павло Карась.

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