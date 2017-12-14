У Черкасах розповіли про потужності майбутнього сміттєпереробного заводу

Друга черга робіт з будівництва сміттєвого полігону під Черкасами запланована на наступний рік. Також міська влада чекає на відкриття в Черкасах сміттєпереробного заводу. Про це сьогодні під час наради в обласній адміністрації повідомив заступник міського голови Черкас Руслан Сотуленко.

- У 2018-19 роках чекаємо на сміттєпереробний завод, - заявив він.

Представник інвестора Андрій Богоявленський у свою чергу зазначив, що нині невідомо, хто ж буде виконавцем робіт з будівництва, адже для проведення тендеру необхідно розробити проектну документацію.

За словами пана Богоявленського, завод, який планують побудувати в Черкасах, зможе переробляти 200-250 тон сміття за добу.

- Основна вимога від міської влади - не застосовувати технологій прямого спалювання відходів і виключити потрапляння небезпечних речовин у довкілля, - сказав представник інвестора.

Він додав, що на заводі використовуватиметься промисловий піроліз. Планують збудувати завод у промисловій зоні в Черкасах – на третій лінії ПАТ «Хімволокно».

- У нас є повне право там розмішувати завод, який може переробляти до 500 тон на добу, - сказав Андрій Богосвленський.

Наступним кроком, за його словами, буде скликання нової робочої групи та відпрацювання можливості співпраці з іншими районами області.

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