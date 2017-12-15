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На Черкащині СБУ затримала агента російської спецслужби (ВІДЕО)

15 грудня 2017, 13:46 Новини Черкас та Черкаської області
Співробітники Служби безпеки України затримали на Черкащині агента Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, повідомляє прес-служба відомства.

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Оперативники спецслужби встановили, що уродженець Самари РФ, який тривалий час проживав на території Черкаської області та отримав українське громадянство, був завербований ще у 1996 році Службою зовнішньої розвідки РФ.

З початком російської агресії куратори поставили агенту завдання стати учасником громадсько-політичних структур патріотичного спрямування. Співробітники СБ України задокументували, що зловмисник здійснював підривну діяльність у Києві та Черкаському регіоні.

Отриману інформацію агент передавав російським спецслужбам. З початком бойових дій на сході України він також вербував найманців для участі у бойових діях на боці терористичних організацій «Д/ЛНР».

Співробітники контррозвідки СБУ затримали агента під час спецоперації. При обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили мобільні пристрої з контактами кураторів та комп’ютерну техніку з доказами передачі інформації спецслужбам РФ. Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

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