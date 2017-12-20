З'явилися фото і відео семикілометрового затору на одеській трасі, зняті з висоти

Глава Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко оприлюднив фото затору з фур, що розтягнувся на 7,5 км, на кордоні Київської та Черкаської областей по Одеській трасі станом на ранок 20 грудня, повідомляє «Страна».

Знімки він оприлюднив в Twitter. На них затори зняті з висоти, що дозволяє побачити картину в цілому.

За словами Шевченка, на доручення Арсена Авакова глава Нацполіціі Сергій Князевич і керівник ДСНС Микола Чечоткін вилетіли і працюють на місці затору на кордоні Черкаської і Київської областей.

Нагадаємо, що поліцію кинули на порятунок фур зі снігового полону на межі Київської та Черкаської області.

Як повідомлялося, на ділянці дороги Київ-Одеса, на кордоні Київської та Черкаської областей, між Білою Церквою і Жашковом тривають заходи з ліквідації заторів, які розтягнулися на 7,5 км.

З метою розчищення від ожеледиці обмежено рух всього автотранспорту з боку Білої Церкви в бік Одеси і з боку Жашкова в напрямку Києва. З заметів звільнили 402 автомобіля.

Величезний затор на трасі Київ-Одеса зняли також на відео з вертольоту. Його опублікували на каналі в YouTube «Національна поліція України». На кадрах видно, як на засніженій трасі без руху одна за одною стоять фури. Точне місце зйомки не вказано.

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