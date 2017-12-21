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Тролейбусники хочуть підняти вартість проїзду

21 грудня 2017, 13:43 Новини Черкас та Черкаської області

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко прокоментував прохання черкаських перевізників підняти вартість їх послуг до 5 гривень.

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- Я проти підняття вартості проїзду, - сказав Анатолій Васильович.

Однак, він додав, що це питання потрібно вивчати.

– Якщо дизельне пальне, коли ми закладали ціну, було близько 24 гривень, а сьогодні 26-27. Тобто якщо проїзд коштує 4.50 то і має коштувати. Зрозуміло, хтось подасть і в суд… Я готовий виключно розглядати питання з точки зору калькуляції… Якщо об’єкт можна побудувати лише за 5 мільйонів, то за 2 мільйони його не побудуєш. Так і з проїздом, – сказав мер.

За словами мера, КП «Черкасиелектротранс» також просить підняти вартість проїзду в тролейбусах до трьох гривень.

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Коментарі  

 
+2 #10 Юрій 22.12.2017 18:14
сегодня утром (в 6:25 от санатория "Украина" на "Азот") не было троллейбуса N7А. Т.к. и та консервная банка N31, тоже ходит непонятно как, прождал 25 минут, пришлось ехать следующим 7-м, но до тролл.парка и переседать в маршрутку, и, естессна, опоздать на работу! Коллега, которая едет с Можайки рассказала, что мой траллик тупо развернулся на Можайке и простоял там около 7 минут! Водитель еще ссорился с другим, с 7-ки, которая идет по Смелянской тоже на "Азот"! Видите ли, они "отставали от графика", поэтому решили не ехать на "Украину"!!! Ладно, бывают случаи - реально обломался, свет пропал, провода порвались, но чтобы так!!!
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+5 #9 Коваль 22.12.2017 09:27
від кожного підвищення владці мають гарний куш.Що їм ті люди.
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+4 #8 депутат 22.12.2017 08:21
Це називається ситий голодному не вірить. Відкажися від бізнесу і перейди на мінімальну зарплату і тоді не питання, роби тарифи.
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+2 #7 Ченчик 21.12.2017 21:34
це все і є нові пенсії та середні зарплати під 8 тисяч гривень. а подивіться як подорожчали приміські і міжміські рейси, хоча там ніхто ні в кого дозволу не питав. до 19 року і майбутніх виборів треба добре підготуватися, так що нас чекають ще й не такі сюрпризи з цінами, як це не печально.........
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+3 #6 Галя 21.12.2017 20:20
Навіть якщо погодитися, то ціну піднімати тільки за проїзд в НОВИХ тролейбусах з вай-фаєм, а не в металобрухті радянських часів.
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+6 #5 депутат 21.12.2017 17:41
Бондаренко ще забув аргументувать ріст вартості пального, курсом долара, і получається, що всі вони хороші, за людей, це не від них залежить. Тільки тоді виникає питання, на фіга нам потрібна така влада, щоб ми її ще й утримували.
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+1 #4 Семен 21.12.2017 15:05
Сделали бы всем проезд платный по 2 грн или 1.5 и не надо повышать проезд.
У нас льготников больше чем тех хто работает и содержит эту толпу льготников.
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+24 #3 За реалізм! 21.12.2017 14:01
А нащо це "парадне" фото? Жодного разу так і не бачив, щоб ці площадки для колясок виставлялися на тротуар - так їх на руках і заносять у тралік, як і раніше.
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+31 #2 Дістали вже! 21.12.2017 13:59
Бідні почнуть ходить пішки, багатші - прорахують, що за такі ж гроші легше своє авто заправлять і їздить.
А ці ідіоти, втративши пасажирів і заробивши лічені копійки, знову скиглитимуть, що їм мало :-x
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+32 #1 Дима 21.12.2017 13:53
афигеть!!! :-x
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