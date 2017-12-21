Тролейбусники хочуть підняти вартість проїзду

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко прокоментував прохання черкаських перевізників підняти вартість їх послуг до 5 гривень.

- Я проти підняття вартості проїзду, - сказав Анатолій Васильович.

Однак, він додав, що це питання потрібно вивчати.

– Якщо дизельне пальне, коли ми закладали ціну, було близько 24 гривень, а сьогодні 26-27. Тобто якщо проїзд коштує 4.50 то і має коштувати. Зрозуміло, хтось подасть і в суд… Я готовий виключно розглядати питання з точки зору калькуляції… Якщо об’єкт можна побудувати лише за 5 мільйонів, то за 2 мільйони його не побудуєш. Так і з проїздом, – сказав мер.

За словами мера, КП «Черкасиелектротранс» також просить підняти вартість проїзду в тролейбусах до трьох гривень.

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